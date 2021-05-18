ГБР завершило расследование по делу Тупицкого [ Редактировать ]
Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование по делу бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Тупицкого подозревают в участии в незаконном завладении активами "Зуевского энергомеханического завода".
"В октябре 2018 подозреваемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в течение 2018-2019 годов бывший глава КСУ неоднократно предоставлял следователю ГПУ в этом же производстве заведомо ложные показания.
"Сейчас, учитывая то, что собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта, стороне защиты в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины, предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - добавили в Офисе генпрокурора.
Напомним, на прошлой неделе в доме Тупицкого сотрудники СБУ проводили обыски.
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