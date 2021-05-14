В четверг, 13 мая, экс-депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна в прямом эфире избил чиновника. Инцидент произошел в эфире телеканала "ПравдаТут".

Так, когда в студии зашел разговор о рынке земли Барна набросился на депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Соломчука, повалил его на диван и несколько раз ударил.

Дмитрий Соломчук постоянно вставлял ремарки в спич Олега Барны, на что получил от него замечание: "Не ведите себя как быдло зеленое". Затем Соломчук припомнил Барне тот самый знаменитый эпизод с выносом Яценюка, после чего собственно и вспыхнула драка.

Ведущий смогу успокоить депутатов и рассадили их по разным углам студии.

Барна в драке не пострадал. В результате стычки у Соломчука под глазом появился большой синяк.

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