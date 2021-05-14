Под Киевом 14-летний парень покончил с собой [ Редактировать ]
В Вышгороде Киевской области 14-летний парень покончил с собой - подростка нашли повешенным на дереве. Он исчез накануне после того, как в чате с одноклассниками сообщил о намерении взорвать боевые патроны.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что парень направился в музыкальную школу, но на занятия так и не пришел, перестав отвечать на телефонные звонки. Мама мальчика забила тревогу и заявила в полицию об исчезновении.
Ночью тело парня обнаружили повешенным на дереве. В его личных вещах нашли четыре патрона к автомату.
В процессе расследования было выявлено, что парень оставил угрозу накануне своего исчезновения.
"Установлено, что парень в общем чате с одноклассниками выложил фотографии боевых патронов к оружию и намеревался их взорвать", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и причины такого поступка.
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