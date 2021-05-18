Верховная Рада уволила министра развития экономики Игоря Петрашко. Ранее министр написал заявление об отставке по собственному желанию.

Депутаты одобрили соответсвующий проект постановления. "За" проголосовали 280 депутатов.

Напомним, в прошлую пятницу, 14 мая, заявления об увольнении по собственному желанию подали Криклий и Петрашко. Во фракции "Слуга народа" отметили, что причиной для увольнения министров стало большое количество вопросов как со стороны президента Владимира Зеленского, так и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Отметим, что "Слуги народа" согласовали кандидатуры трех новых министров.

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