Рада уволила главу Минэкономики [ Редактировать ]
Верховная Рада уволила министра развития экономики Игоря Петрашко. Ранее министр написал заявление об отставке по собственному желанию.
Депутаты одобрили соответсвующий проект постановления. "За" проголосовали 280 депутатов.
Напомним, в прошлую пятницу, 14 мая, заявления об увольнении по собственному желанию подали Криклий и Петрашко. Во фракции "Слуга народа" отметили, что причиной для увольнения министров стало большое количество вопросов как со стороны президента Владимира Зеленского, так и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Отметим, что "Слуги народа" согласовали кандидатуры трех новых министров.
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