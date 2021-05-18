Не до Кличка. В СБУ розповіли, чому навідалися до будинку, де живе столичний голова. Мовляв, там проводять слідчі дії в межах кримінального провадження щодо контрабанди нафтопродуктів. І київського мера це не стосується.

Опів на восьму ранку. Приблизно 20 силовиків заходять до будинку, де мешкає Віталій Кличко. Камера відеоспостереження зафіксувала, що правоохоронці перебували біля його квартири, саме коли він був на тренуванні.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Вони прийшли до мене. Телефонували, стукали, а потім коли побачили, що Кличка немає я зрозумів спустились звідти. Більш того, зараз зустрів сусідку яка також каже, що вони дзвонили у двері й питали "де Кличко".

В СБУ запевнили - обшуки в будинку мера проводили в межах кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Спецоперація тривала одночасно в кількох областях. Служба Безпеки викрила масштабну контрабанду пального до України на понад 100 мільйонів гривень. Ділки нелегально імпортували великі партії з Білорусі та Росії.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Ніякого відношення до самого пана Кличка цей обшук не мав. При цьому в ході обшуку за даною адресою було виявлено та вилучено документацію, а також печатки 68 юридичних осіб, фінансово господарську документацію задіяних у протиправних схемах об'єктів підприємницької діяльності, а також ноутбуки, електрону техніку і необліковані грошові кошти.

Натомість столичний голова пов'язує сьогоднішні події нібито з тиском на нього з боку Банкової.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Це случайність? Випадково? У мене великі сумніви є, що такі випадкові речі. Я вважаю це тиском, психологічним тиском. Не подобається, що міські ініціативи дратують когось. Я виключно з цим поєдную такі речі. Я розумію, що спокуса є для того, щоб керувати, назначити людину, яка буде керувати Києвом. Таке було в часи Януковича, коли усунули Черновецького і поставили Попова, і така спокуса, бачу, залишається і зараз.

Згодом про деталі спецоперації проти нафтових контрабандистів повідомили і прикордонники. Мовляв, унаслідок обшуків виявили не тільки документи, печатки й гроші фіктивних підприємств, а ще й сотні тонн підробних паливно-мастильних матеріалів і обладнання для нелегальних міні-НПЗ.