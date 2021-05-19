На прошлой неделе киевская река Лыбидь стала ядовито-желтого цвета. Стала известна причина такого явления. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы.

В реке выявили загрязнение сточными водами, что как предполагают было вызвано соседней стройкой.

Журналисты обратились в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, где им рассказали, что реку обследовали сразу после сообщения о ее загрязнения 11 мая. Пробы для анализа брали у станции метро Выдубичи.

"Результаты свидетельствуют об отклонении от нормы по показателям запаха, мутности и содержанию фенолов. Также пробы характеризуются достаточно высоким содержанием ионов аммония и аммиака. Превышение указанных параметров может свидетельствовать о возможном попадании в водоем загрязненных сточных вод", - рассказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Возный.

Вероятно, сброс, зафиксированный активистами на фото, был сделан строительной техникой, работающей рядом. Сотрудники КП Плесо вручили представителям строительной компании акт-требование о приведении реки в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Городской чиновник добавил, что в Управлении экологии и природных ресурсов продолжают мониторить состояние дел с рекой Лыбидь.

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