Вода в реке Лыбидь пожелтела: названа причина [ Редактировать ]
На прошлой неделе киевская река Лыбидь стала ядовито-желтого цвета. Стала известна причина такого явления. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы.
В реке выявили загрязнение сточными водами, что как предполагают было вызвано соседней стройкой.
Журналисты обратились в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, где им рассказали, что реку обследовали сразу после сообщения о ее загрязнения 11 мая. Пробы для анализа брали у станции метро Выдубичи.
"Результаты свидетельствуют об отклонении от нормы по показателям запаха, мутности и содержанию фенолов. Также пробы характеризуются достаточно высоким содержанием ионов аммония и аммиака. Превышение указанных параметров может свидетельствовать о возможном попадании в водоем загрязненных сточных вод", - рассказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Возный.
Вероятно, сброс, зафиксированный активистами на фото, был сделан строительной техникой, работающей рядом. Сотрудники КП Плесо вручили представителям строительной компании акт-требование о приведении реки в надлежащее санитарно-техническое состояние.
Городской чиновник добавил, что в Управлении экологии и природных ресурсов продолжают мониторить состояние дел с рекой Лыбидь.
Ранее мы писали о том, что вода на Марсе найдена в самом неожиданном месте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
У СБУ розповіли, чому прийшли в будинок, де живе столичний голова
В Киеве мужчина после приема амфетамина дебоширил на улице
В понедельник, 17 мая, в Киеве около кондитерской фабрики из фонтанов полился кипяток
1 мая, в 11:40 утра, в Киеве, на пересечении улиц Саксаганского и Антоновича произошло жуткое ДТП, в результате которого девушке по имени Наталия чудом удалось выжить
Плазунів під вікнами бачили і дорослі, і школярі - біля навчального закладу такої кількості змій раніше не було