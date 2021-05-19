В среду, 19 мая, в ближайшие 2-3 часа практически всю страну накроют грозы. Исключением станут только западные области. Об этом предупреждает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Ухудшение погоды продержится до конца суток.

Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В ближайшие 3 часа с удержанием до конца суток 19 мая в Украине, кроме западных областей, грозы. В Киеве и Киевской области в ближайшие 3 часа грозы с удержанием до конца суток.

В Украине объявлено значительное усиление дождя до конца дня, а также штормовой ветер. Температура воздуха в стране днем будет колебаться от +15 до + 20.

На сайте Укргидрометцентра указано, что днем на западе будет +15+19, а ночью +9+12. В восточных областях днем будет +17+19, а ночью +11+13. В центре будет +17+19, а ночью +10+13.

Ранее сообщали, что синоптик спрогнозировал детальный прогноз погоды на лето.

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