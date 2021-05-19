Європа та США засудили репресії білоруської влади проти незалежних медіа [ Редактировать ]
Європа та США засудили репресії білоруської влади проти найпопулярнішого в країні інтернет-видання ТУТ.БАЙ. Та вимагають від керівництва країни припинити тиск на незалежні медіа. Напередодні представники департаменту фінансових розслідувань затримали 13 співробітників інтернет-ресурсу.
А в офісі сайту та вдома у журналістів провели обшуки. За офіційною інформацією, усе це відбувається в межах розслідування справи про несплату податків в особливо великому розмірі.
Кирило Волошин, співзасновник TUT.BY:
Мы предполагали, что такие события могут произойти. Сказать, что мы их ждали каждый день, наверное нет. Но естественно об угрозах нам регулярно намекали - скажем так. Ну и вобще-то мы сами не идиоты понимаем в какой стране мы живем, работаем и освещаем новости республики Беларусь.
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