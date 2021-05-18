Для начала эвакуации украинских граждан с территории Сектора Газа необходимо, чтобы между Израилем и Сектором Газа прекратились обстрелы.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на странице в Twitter.

Читайте также Более 10 тысяч зданий уничтожены: в секторе Газа заявили о повреждениях

Он отметил, что выехать с территории Сектора Газа хотят 120 украинцев. К процессу эвакуации уже привлекли международные организации и соседние государства.

"Отрабатываем безопасные маршруты репатриации наших граждан из Газы. 120 украинцев хотят уехать. Подавляющее большинство - женщины и дети, проживающие в анклаве. Точной даты пока нет. Нужен режим тишины", - пояснил спикер МИД.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль поручил эвакуировать украинцев из сектора Газа. Речь идет о тех гражданах, которые изъявили желание покинуть регион.

Также мы писали о том, что Израиль атаковал подлодку ХАМАС возле сектора Газа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.