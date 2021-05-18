Эвакуация украинцев из Сектора Газа: в МИД назвали условие [ Редактировать ]
Для начала эвакуации украинских граждан с территории Сектора Газа необходимо, чтобы между Израилем и Сектором Газа прекратились обстрелы.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на странице в Twitter.
Он отметил, что выехать с территории Сектора Газа хотят 120 украинцев. К процессу эвакуации уже привлекли международные организации и соседние государства.
"Отрабатываем безопасные маршруты репатриации наших граждан из Газы. 120 украинцев хотят уехать. Подавляющее большинство - женщины и дети, проживающие в анклаве. Точной даты пока нет. Нужен режим тишины", - пояснил спикер МИД.
Ранее сообщалось, что Шмыгаль поручил эвакуировать украинцев из сектора Газа. Речь идет о тех гражданах, которые изъявили желание покинуть регион.
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