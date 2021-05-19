Українців з Сектору Гази планують евакуювати протягом найближчих двох діб. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що там перебуває понад півтори тисячі наших співвітчизників, з них 127 виявили бажання повернутися на батьківщину. Нині в регіоні інтенсивність обстрілів дещо знизилася. Радикали Хамасу випустили по Ізраїлю близько 50 ракет.

ЦАХАЛ відповів чотирма десятками авіаударів. За останніми даними, від початку бойових дій загинули щонайменше 213 палестинців і 12 ізраїльтян.