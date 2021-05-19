Говоритимуть про підготовку до потенційного саміту президентів Байдена і Путіна

Сьогодні Ентоні Блінкен вперше поспілкується з Сергієм Лавровим. Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств США та Росії відбудеться у Рейк'явіку.

На ній говоритимуть про підготовку до потенційного саміту президентів Байдена і Путіна наступного місяця. Точної дати і місця проведення цього заходу ще не узгодили. Ймовірно, торкнуться й інших тем.

Раніше держсекретар США заявляв, що Вашингтон має до Москви низку питань - зокрема, стосовно скупчення російських військ біля кордонів України, кібератак на США, "Північного потоку-2", а також втручання у західні виборчі процеси.