Азія святкує День народження Будди [ Редактировать ]
Жителі азійських країн відзначають День народження Будди. Це дуже шановане свято.
У Південній Кореї цього дня віряни йдуть на урочистості до храмів та прикрашають вулиці й оселі паперовими ліхтариками. До них чіпляють записки з проханнями про здоров'я й добробут.
А в часи коронавірусу - не забувають ще й про швидке подолання пандемії. І хоча дедалі менше корейців ревно дотримуються релігійних канонів, цей красивий звичай тут люблять і прагнуть зберегти для наступних поколінь.
по теме
Це дуже шановане свято. У Південній Кореї цього дня віряни йдуть на урочистості до храмів та прикрашають вулиці й оселі паперовими ліхтариками
Цього разу, попри неподолану пандемію коронавірусу вірянам не забороняли заходити до храмів, на відміну від минулого року. Головна умова - бути в масці та дотримуватися дистанції
Страсну п'ятницю присвячують спогадам про страждання, смерть Ісуса на хресті і Його поховання, а вже у неділю віряни відзначатимуть Великдень
Пандемія вплинула на усі сфери життєдіяльності. Також не залишилися осторонь церкви та храми. Нині у Михайлівському соборі відвідувачів поменшало на дві третини
Космацькі господині беруться за випікання пасок. Приступають до роботи вдосвіта