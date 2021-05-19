У Південній Кореї цього дня віряни йдуть на урочистості до храмів

Жителі азійських країн відзначають День народження Будди. Це дуже шановане свято.

У Південній Кореї цього дня віряни йдуть на урочистості до храмів та прикрашають вулиці й оселі паперовими ліхтариками. До них чіпляють записки з проханнями про здоров'я й добробут.

А в часи коронавірусу - не забувають ще й про швидке подолання пандемії. І хоча дедалі менше корейців ревно дотримуються релігійних канонів, цей красивий звичай тут люблять і прагнуть зберегти для наступних поколінь.