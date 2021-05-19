Украинцы, которые едут в Польшу на заработки, будут в обязательном порядке будут проходить вакцинацию от COVID-19 на украинско-польской границе. Делать прививки будут препаратом Johnson&Johnson. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

"Это будет своего рода фильтр, защищающий страну от проникновения коронавируса извне. Мы уже ежедневно обнаруживаем по несколько инфицированных на наших контрольно-пропускных пунктах на границе с Украиной. Люди, которые приезжают на работу в Польшу, должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", - заявил Станислав Мазур, один из организаторов кампании вакцинации в Подкарпатье.

По его словам, применение одноразового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации приема второй дозы.

"Компании, которые нанимают иностранцев на строительство, сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, которая впоследствии может заблокировать работу. Ждем заказанных доз и сразу после этого приступим к вакцинации, - пояснил Мазур.

Издание Wirtualna Polska отмечает, что судя по полученным на пунктах пропуска данным, украинцы, приезжающие в Польшу, хотят делать прививки, поскольку в Украине у них мало шансов сделать эту процедуру.

Ранее ВОЗ оценила угрозу возникновения новых штаммов COVID.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.