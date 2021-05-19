В Україні зростає кількість хворих на коронавірус [ Редактировать ]
Кількість хворих на коронавірус в Україні знову зростає. За минулу добу Ковід виявили у понад п'яти тисяч людей. Це на тисячу більше, ніж напередодні. Померли від ускладнень 227 пацієнтів. Одужали натомість 17 тисяч.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях, а також у столиці. Щеплення від Ковіду вчора отримали майже 20 тисяч українців.
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