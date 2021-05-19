Поліклініка на продаж. У Борисполі без медичного обслуговування може залишитися половина жителів району. А все через те, що територіальна громада, якій, внаслідок децентралізації дістався медзаклад, - вирішила пустити будівлю в середмісті - з молотка. Чому? Дізнався Даніїл Снісар

Міська поліклініка Борисполя. Другий поверх у цій будівлі на 10 років орендувала приватна медична компанія. За півтора року тут облаштували сімейну амбулаторію та почали капітальний ремонт, якого поліклініка ніколи не бачила.

Сергій Мамайсур, генеральний директор медичного приватного підприємства:

Это более 500 квадратных метров потолка, заменено полностью электроосвещение на энергосберегающее, заменяна проводка. И в данный момент делаем капитальный ремонт помещений, чтобы создать условия для работы врачей.

Зараз послуги тут надають 26 різнопрофільних лікарів. Щодня до них звертаються близько пів тисячі пацієнтів. Загалом медзаклад обслуговує понад 40 відсотків жителів Борисполя та району. Та два тижні тому колектив приголомшили новиною: будівлю поліклініки хочуть пустити з молотка - за 8 із гаком мільйонів гривень.

Степан Капущак, лікар загальної практики сімейної медицини:

Ми надаємо послуги для жителів міста Бориспіль і Бориспільського району, які за законодавством є безкоштовні. Чого виставили це приміщення на продаж - нам не відомо. Нас просто викинуть на вулицю. Знову доведеться шукати роботу.

Сергій Мамайсур, генеральний директор медичного приватного підприємства:

Помещение это было на балансе районной рады, потом ее передают в какую-то Старенську, я защищен договором. И сегодня, волей судьбы, оно попадает в ОТГ Вороньков. И меня голова ОТГ две недели назад ставит перед фактом - а что ты будешь делать, мы выставили на продажу.

Від того, що поліклініку можуть закрити - не в захваті й пацієнти.

А шо нам робить? А як нам робить без поліклініки, ви шо? Цього не може бути! - Я завжди тут і мене завжди все влаштовує. І куди тоді, що нам робить, як не буде поліклініки?

Нам зручно, тут обласна лікарня поруч! Зручно для всіх, ми звикли до цього! Ми завжди тут. Були і хочемо залишатися тут!

Без медобслуговування жителі району не залишаться. Принаймні, так каже голова Вороньківської територіальної громади. Саме цій ОТГ віддали будівлю на баланс. Та через довготривалу бюрократичну тяганину з документами на право власності - за останні пів року до ОТГ не надійшло жодної копійки від орендарів.

Любов Чешка, голова Вороньківської ОТГ:

16 тисяч гривень на місяць - смішна така ціна орендної плати. Але в сільську раду нам ніхто, копійки ми не отримували. Стало питання, як утримувати.

Голова Вороньківської ОТГ запевняє: із місцевою владою Борисполя намагалися домовитися.

Любов Чешка, голова Вороньківської ОТГ:

Пропозицій ніяких не поступило і ми на сесії сільради вирішили виставити цей об'єкт на продаж. Ви розумієте, це живе. Воно потребує догляду, відповідно, ремонту. Можливості в Воронківської ОТГ, нас об'єднали добровільно-примусово, ніхто нас не питам. 50 кілометрів протяжність, 18 тисяч населення. Все утримувати. Ми бюджет сформували на силу - на силу. З дефіцитом у 20 мільйонів.

У Бориспільській міськарді тепер вирішують, чи зможуть викупити приміщення, задля збереження поліклініки. Приватні підприємці, які вже вклали в ремонт будівлі - сотні тисяч, теж шукають гроші на участь в аукціоні. Зрозуміло одне: якщо будівля закладу потрапить не в ті руки без медобслуговування можуть залишитися майже 30 тисяч пацієнтів.