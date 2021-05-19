Інсульт вразить кожного третього: Україна приєдналась до європейської боротьби з хворобою [ Редактировать ]
Життя майже ста тисяч українців щороку забирає інсульт. За оцінками міжнародних експертів, наша країна - у лідерах за кількістю випадків хвороби. Серед причин - цукровий діабет, ожиріння, варикозні хвороби та високий тиск.
Тож сьогодні лікарі, експерти та посадовці підтримали європейський план боротьби з інсультом. Він розрахований до 2030 року та передбачає - і профілактику хвороби, і лікування її наслідків.
Усе, аби зменшити кількість інсультів і створити національний план.
Юрій Фломін, завідувач інсультного центру, доктор медичних наук:
Кожна четверта людина, якій зараз 25 років, або більше, протягом свого життя захворіє на інсульт, а в нашій частині світу, Східній Європі цей ризик є ще вищим, кожна третя людина, якій зараз 25 років, або більше, протягом життя стане жертвою інсульту і такі серйозні прогнози, вони переводять нашу розмову суто професійно у особисту площину, кожен має подумати про себе і своїх рідних, і ми, як, лікарі, про пацієнтів, оскільки загроза є дуже-дуже реальною і, знову ж таки, теплова мапа світу, ви бачите, що україна дуже теплим кольором пофарбована, тому що ризики захворіти на інсульт в нас є одними з найбільших в усьому світі.
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