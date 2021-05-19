Життя майже ста тисяч українців щороку забирає інсульт. За оцінками міжнародних експертів, наша країна - у лідерах за кількістю випадків хвороби. Серед причин - цукровий діабет, ожиріння, варикозні хвороби та високий тиск.

Тож сьогодні лікарі, експерти та посадовці підтримали європейський план боротьби з інсультом. Він розрахований до 2030 року та передбачає - і профілактику хвороби, і лікування її наслідків.

Усе, аби зменшити кількість інсультів і створити національний план.

Юрій Фломін, завідувач інсультного центру, доктор медичних наук: