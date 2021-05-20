Денис Шмигаль вніс подання на призначення нових міністрів [ Редактировать ]
Верховна Рада сьогодні може призначити трьох нових міністрів. Прем'єр Денис Шмигаль вже вніс відповідне подання. Ним Олексія Любченка пропонує на посаду першого віцепрем'єра - міністра економіки, Олександра Кубракова - на міністра інфраструктури, а Віктора Ляшка - на охорони здоров'я.
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