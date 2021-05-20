В четверг, 20 мая, во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, глава государства рассказал о возможной встречи c президентом России Владимиром Путиным.

"Я предложил встречу президенту России в любом месте нашего Донбасса. Президент России предложил встречу в Москве. Но, традиционно в таких ситуациях конфликта, стороны встречаются или в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории", - заявил президент.

Зеленский добавил: "Откровенно вам скажу, начато разговор между Офисом президента Украины и Российской Федерацией".

Ранее Зеленский рассказал о дальнейших действиях для прекращения конфликта на Донбассе.