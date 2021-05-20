20 мая в Киеве состоялась Весенняя сессия Kyiv Global Summit, посвященная Международному дню защиты детей. Организаторами мероприятия, которое собрало более 500 участников, выступили Национальная платформа "Женщины за Мир", Институт социальной защиты граждан и Совет матерей Украины. К обсуждению тем, посвященных защите детства и материнства, а также роли женщин в формировании эффективной гуманитарной политики, присоединились женщины-депутаты, городские головы, члены правительства, эксперты и лидеры мнений.

"Сегодня вместе с женщинами-лидерами, многодетными мамами, представителями власти и экспертами мы говорим о вопросах, которые непосредственно влияют на будущее нашей страны – это вопросы защиты детства и материнства в Украине. Десятки тысяч детей живут в условиях войны, сотни тысяч нуждаются в экстренной гуманитарной помощи, миллионы – живут за гранью бедности, а десятки миллионов, вследствие многолетнего демографического кризиса, так и не родились. Мы все с вами знаем о причинах такой ситуации – дети и поддержка матерей перестали быть центром государственной политики. Поэтому сейчас так важно не только открыто заявить об этих вопросах, но и объединить усилия, чтобы найти эффективные пути их решения", – отметила в своем выступлении народный депутат, инициатор НП "Женщины за Мир" Наталья Королевская.

Участники Весенней сессии единогласно поддержали Резолюцию Kyiv Global Summit с призывом к Президенту, премьер-министру, председателю парламента стабилизировать ситуацию в сфере детства и материнства, а также обеспечить достаточный уровень социальной защите детей, пострадавших в результате боевых действий на востоке Украины.

"Женщины Украины не только заботятся о своих семьях, они готовы объединяться и действовать, чтобы кардинально изменить качество социальной политики в стране. Вместе с женщинами-депутатами, многодетными матерями, одинокими мамами мы подготовили десятки законопроектов, приняли Манифест по защите детства и материнства, который ежедневно подписывают сотни женщин во всех областях. Также мы инициировали Обращение к руководству страны по усилению социальной защиты семей с детьми, которое поддержали депутаты от разных политических сил в более чем 10 местных советах. Мы формируем мощное женское лобби как на уровне парламента, так и на уровне местной власти и гражданского общества, чтобы защищать детей, поддерживать матерей, создать дополнительные возможности для развития страны и построения счастливого будущего для наших детей. Я точно знаю, что женщины Украины - настоящие агенты изменений. И только мы способны обеспечить успешность нашей страны!" – резюмировала Наталья Королевская.