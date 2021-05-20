Туреччина - кандидат на вступ до ЄС із 1999 року

Дуже далека перспектива. Європарламент радить зупинити переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу через численні порушення прав людини.

На думку депутатів, Анкара дедалі більше відходить від цінностей і стандартів ЄС. Адже, як ідеться у доповіді, там немає незалежної судової системи, а влада надміру зосереджена в руках президента.

Тож Брюссель має поставити переговори на паузу. Туреччина - кандидат на вступ до ЄС із 1999 року.