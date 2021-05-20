Брюссель зупинить переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу [ Редактировать ]
Дуже далека перспектива. Європарламент радить зупинити переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу через численні порушення прав людини.
На думку депутатів, Анкара дедалі більше відходить від цінностей і стандартів ЄС. Адже, як ідеться у доповіді, там немає незалежної судової системи, а влада надміру зосереджена в руках президента.
Тож Брюссель має поставити переговори на паузу. Туреччина - кандидат на вступ до ЄС із 1999 року.
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