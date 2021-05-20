Сертифікат буде і паперовим, і електронним

Україна теж планує видавати ковідні сертифікати. У Мінцифрі анонсували, що від першого липня в Україні хочуть запровадити новий документ - з інформацією про щеплення і дату його проведення.

Сертифікат буде і паперовим, і електронним, його додадуть у застосунок "Дія". Також у ЄС ведуть перемови про взаємне визнання вакцинальних документів.