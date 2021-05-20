Євросоюз дозволив в'їзд туристам із ковід-паспортами [ Редактировать ]
Кордони відкрито. Євросоюз дозволив в'їзд туристам, які мають ковід-паспорти. Таку рекомендацію раніше оприлюднила Єврокомісія.
У посвідці про імунізацію має бути відмітка про два щеплення вакциною, схваленою в ЄС чи ВООЗ. А це препарати від компаній "Пфайзер/Біонтек", "Модерна", "Астразенека", "Джонсон і Джонсон"та "Сінофарм".
Окрім того, завершити повний курс вакцинації треба щонайменше за два тижні до запланованої дати в'їзду на територію ЄС.
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