У посвідці про імунізацію має бути відмітка про два щеплення вакциною, схваленою в ЄС чи ВООЗ

Кордони відкрито. Євросоюз дозволив в'їзд туристам, які мають ковід-паспорти. Таку рекомендацію раніше оприлюднила Єврокомісія.

У посвідці про імунізацію має бути відмітка про два щеплення вакциною, схваленою в ЄС чи ВООЗ. А це препарати від компаній "Пфайзер/Біонтек", "Модерна", "Астразенека", "Джонсон і Джонсон"та "Сінофарм".

Окрім того, завершити повний курс вакцинації треба щонайменше за два тижні до запланованої дати в'їзду на територію ЄС.