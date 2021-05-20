21 мая православная церковь почитает как день памяти святого Иоанна Богослова, который считался одним из любимейших учеников Иисуса Христа.

Иоанн был свидетелем многих чудес Христа. Присутствовал при Преображении Господнем. Именно ему Иисус поручил заботу о Марии.

21 мая люди пекли пироги, которые потом они выносили из дома и раздавали случайным прохожим. Самый старый человек в доме перед этим выходил на дорогу и усердно молился, чтобы Бог послал им доброго и честного человека, с которым можно разделить хлеб.

Для людей было важным встретить странника. Тогда год будет счастливым и урожайным. Коли не встретишь никого, это принесет беду. Поэтому если совсем никто не попадался на пути, пироги скармливали птицам. Также 21 мая продолжали работать в поле и сеяли пшеницу.

Что нельзя делать 21 мая на Иоанна Богослова

Нельзя ругаться, пить алкоголь и сквернословить.

Если на 21 мая приснился хороший сон, то не стоит его рассказывать кому-либо, иначе не сбудется.

Категорически нельзя гадать и совершать магические ритуалы.

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Приметы на 21 мая в день Иоанна Богослова

Если день ясный и солнечный – грибы не уродятся.

Дождь пойдет – напротив, грибной урожай будет хорош.

Если обильно зацветет черемуха, то лето окажется сырым. Но цветущая черемуха также указывала на то, то можно сеять пшеницу.

Тучи в одну кучу сбиваются – грянет ненастье.

Что первым зацветет – трава или пшеница, тот урожай и будет богатым.

Месяц в дымке – ненастье затянется.

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