Безоплатно орендувати кисневі концентратори зможуть жителі Чернівецької області. Узяти апарат додому дозволятимуть буковинцям, які проходять реабілітацію після коронавірусу. Як отримати життєво важливий кисень, дізнавався Іван Сірецький.

Пан Микола перехворів на коронавірус. Каже: після недуги відчуває сильну задуху, крім того, у чоловіка слабке серце. Подолати постковідні симптоми найефективніше допомагає кисневий концентратор. Відтепер його можна безоплатно орендувати в сімейного лікаря і "підтягти" здоров'я вдома.

Микола, житель Красноїльська:

Піддає бодрості кислород, легше дихати. Дуже добре! У нас тут і багато населення, багато случаїв таких, а як такого апарата нема, то дуже погано. Тоді немає чим людей, як сказати, спасати.

Задуха і слабість - це ті симптоми, які залишаються надовго. У багатьох пацієнтів місяцями не повертаються смак і нюх.

Петро Сумарюк, сімейний лікар Красноїльської амбулаторії:

У всіх залишаються хронічні захворювання, дуже важкі фібрози, люди задихаються, хворіють, ну і сердечні хвороби. Нам дуже потрібні концентратори, тому що без концентратора фіброз вилікувати майже неможливо.

400 таких апаратів придбали за субвенції з держбюджету. Амбулаторія в селищі Красноїльськ, неподалік румунського кордону, отримала три концентратори. Щоб під'єднати апарат, потрібно кілька хвилин.

Петро Сумарюк, сімейний лікар Красноїльскої амбулаторії:

Все показано, навіть я до інструкції не дійшов, все зрозуміло, підключається. Є масочка, є для дитини, дуже удобно для хронічного хворого - є "носікі".

Лікарі кажуть, кисень згодиться не лише для лікування та реабілітації ковідних хворих.

Олег Триколіч, головний лікар КНП "Сторожинецький центр первинної медичної допомоги":

Ці концентратори також можна буде використовувати і при бронхіальній астмі, і при хронічних обструктивних захворюваннях легень, при серцевій недостатності.

Безоплатна оренда кисневих концентраторів доступна по всій Україні. Щоб скористатися апаратом, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.