Второй полуфинал Евровидения 2021: определились все финалисты (список) [ Редактировать ]
В четверг, 20 мая, прошел второй полуфинал популярного музыкального конкурса Евровидение 2021. Так, в нем выступили 17 стран-участниц.
Правда из 17 участников в финал прошли только 10 стран по правилам конкурса. Кто составит конкуренцию Украине.
Второй полуфинал Евровидения 2021 - кто прошел в финал:
- Албания,
- Сербия,
- Болгария,
- Молдова,
- Португалия,
- Исландия,
- Сан Марино,
- Швейцария,
- Греция,
- Финляндия.
Из первого полуфинала конкурса Евровидения в финал попали:
- Норвегия,
- Израиль,
- Россия,
- Азербайджан,
- Мальта,
- Литва,
- Кипр,
- Швеция,
- Бельгия,
- Украина
В финале также выступит страна, которая принимает конкурс(в 2021 году - Нидерланды), и пять стран-основателей конкурса:
- Франция,
- Германия,
- Италия,
- Испания,
- Великобритания.
По последним данным букмекеров, в первую пятерку войдут Италия, Франция, Мальта, Украина и Швейцария.
Напомним, финал Евровидения пройдет 22 мая. Трансляция начнется в Украине в 22:00 на каналах "UA: Перший". При этом имя победителя объявят приблизительно в 01:40, 23 мая.
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