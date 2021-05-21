В четверг, 20 мая, прошел второй полуфинал популярного музыкального конкурса Евровидение 2021. Так, в нем выступили 17 стран-участниц.

Правда из 17 участников в финал прошли только 10 стран по правилам конкурса. Кто составит конкуренцию Украине.

Второй полуфинал Евровидения 2021 - кто прошел в финал:

Албания,

Сербия,

Болгария,

Молдова,

Португалия,

Исландия,

Сан Марино,

Швейцария,

Греция,

Финляндия.

Из первого полуфинала конкурса Евровидения в финал попали:

Норвегия,

Израиль,

Россия,

Азербайджан,

Мальта,

Литва,

Кипр,

Швеция,

Бельгия,

Украина

В финале также выступит страна, которая принимает конкурс(в 2021 году - Нидерланды), и пять стран-основателей конкурса:

Франция,

Германия,

Италия,

Испания,

Великобритания.

По последним данным букмекеров, в первую пятерку войдут Италия, Франция, Мальта, Украина и Швейцария.

Напомним, финал Евровидения пройдет 22 мая. Трансляция начнется в Украине в 22:00 на каналах "UA: Перший". При этом имя победителя объявят приблизительно в 01:40, 23 мая.

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