Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати п'ять мільйонів людей за сто днів [ Редактировать ]
Напередодні парламент призначив трьох нових міністрів. Портфель очільника МОЗу отримав Віктор Ляшко. За перші 100 днів на посаді новопризначений міністр зобов'язався вакцинувати 5 мільйонів українців, а до кінця року усіх охочих.
У новообраного міністра інфраструктури Олександра Кубракова теж великі плани - спорудження доріг і реанімація "Укрзалізниці".
Найбільше депутатської довіри до нового міністра економіки. Колишній голова податкової пообіцяв продовжити співпрацю з МВФ і вчасно виконувати державне оборонне замовлення.
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