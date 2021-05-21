Спустя почти 9 месяцев перерыва в Париже откроют Эйфелевау башню. Открытие состоится 16 июля. Об этом пишет ТАСС.

"Мы рады объявить об открытии достопримечательности с 16 июля", - указали в компании.

Отмечается, что количество посетителей башни первое время будет ограничено.

Отныне в день достопримечательность смогут посетить до десяти тысяч человек. До пандемии башню посещали 25 тысяч человек в день.

Эйфелева башня была закрыта с середины марта до середины мая, а также с конца октября 2020 года.

Начиная с 19 мая во Франции начался новый этап смягчения карантинных ограничений в связи с улучшением эпидемической ситуации. Для посетителей открылись музеи, кинотеатры, веранды кафе и ресторанов, магазины одежды и бытовой техники.

Напомним, что Франция с 9 июня откроется для иностранных туристов.