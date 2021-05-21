Останній дзвоник в умовах карантину. Цього року по всій країні свято відзначатимуть 28 травня. У Дніпрі урочистості відбудуться днем раніше через ЗНО. У школах вже триває підготовка.

Як навчальні заклади організовуватимуть свято - дізнавалася Олена Мендалюк.

Останній дзвоник пролунає для школярів Дніпра як завжди урочисто, але по-особливому.

Світлана Клявченко, начальниця відділу освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради:

Масові заходи в такому вигляді, як вони проводились раніше не можуть проводитись зараз. Школи мають включити креативність щодо визначення формату проведення заходу.

У школі номер 148 креативлять, як можуть. Уже декілька разів змінювали і концепцію, і сценарій свята. Усе через карантинні обмеження. Вирішили влаштувати святкову програму в кожному класі, щоб не збирати натовпи учнів.

Наталія Мітікова, директорка Дніпровського навчально-виховного комплексу № 148:

Будуть проводитися підсумки, мотивації певні. Прогулянки для кожного класу будуть особливими. Це флешмоби, це зони для інстаграму, це марафон танцювальний співочий.

У випускників буде прощальний вечір і обов'язково шкільний вальс. Зараз старшокласники активно проводять репетиції. Танцювальні па відпрацьовують у пришвидшеному режимі.

Джордж Сердюк, випускник:

Из-за постоянных переходов на дистанционное обучение, у нас были огромные проблемы с вальсом. Подготовить его на дистанционке не реально. В живую мы встречались не так часто как должны были.

Про те, що випускний вечір таки відбудеться у стінах школи, одинадцятикласники дізналися лише два тижні тому. Тож тепер дівчата в такому ж швидкому темпі обирають сукні.

Софія Сабліна, випускниця:

Вот будет мое платье верх выглядеть, как у Гали Годон и вот так вот будет все остальное выглядеть. Цвет будет фиолетовый.

Без запрошень на прощальний вечір залишилися хіба що батьки. В умовах карантину вони не можуть відвідати урочистість. Проте для них організують онлайн-трансляцію.

Лариса Василенко, заступник директора з виховної роботи Дніпровського навчально-виховного комплексу № 148:

Так как у нас в зале 150 посадочных мест, то конечно наши все ученики 11 класса 38 человек они все рассядутися свободно. Для того чтобды ребята держали дистанцию для них прописываем фамилии. Чтобы каждый сел на свое место.

Хоч із соцдистанцією, хоч і без гостей, утім, останній дзвоник таки пролунає. Учні визнають - це для них важлива подія.

Лора Брайніна, випускниця:

Это все таки один раз в жизни и такого больше не будет, 11 лет все таки учились.

Свято останнього дзвоника у Дніпрі відбудеться днем раніше, аніж по всій країні. Бо 28 травня випускники складатимуть ЗНО.