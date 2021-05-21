Люди зможуть потрапити на неї вже з 16 липня

У Парижі відкривають Ейфелеву вежу для туристів. Люди зможуть потрапити на неї вже з 16 липня. Але через коронавірусні обмеження щоденну кількість відвідувачів обмежили до 10 тисяч.

А це вдвічі менше, ніж до початку пандемії. Квитки, щоби піднятися на Ейфелеву вежу, можна буде придбати з першого червня - онлайн.