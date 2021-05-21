В пятницу вечером, 21 мая, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА", народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич рассказал о переговорах по Донбассу.

"Президент сказал, что Франция и Германия несколько изменили свое отношение к нам. Вот это самый серьезный тревожный знак в вопросе перспективы урегулирования мира на Донбассе. Президент сказал, что в течении года мир будет, и он искренне мог это сделать! Парижский саммит был тому подтверждение. Но что заявляет Россия сегодня? Что не будет вести никаких переговоров, пока не реализуются договоренности парижского саммита", - заявил депутат.

Он добавил: "Мы видим, что Байден говорит с Россией об Украине и без Украины... Вместо того, чтобы выступить с Францией и Германией единым фронтом, Зеленскому удалось выстроить единоличный фронт и против России в рамках нормандского формата, и, мягко говоря, теряет поддержку в лице Германии и Франции".

Шуфрич заявил, что у Зеленского была возможности урегулировать конфликт на Донбассе: "В 2019 году и Франция, и Германия, и даже Путин поверили в завершение этого конфликта".