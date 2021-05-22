Як підтримка небайдужих впливає на людські життя

А Україні розслаблятися зарано. Хоча третя хвиля коронавірусу й минає, а динаміка захворюваності на COVID-19 йде на спад - ситуація у лікарнях залишається напруженою.

У Миколаєві, до допомоги лікарням долучився бізнес. Як підтримка небайдужих впливає на людські життя - дивіться у матеріалі.

Юрій Васильєв, пацієнт Миколаївської міської лікарні №5:

Меня доставили с поражением легких 75% и очень низкой сатурацией кислорода.

Юрій Васильєв нещодавно одужав після важкого перебігу COVID-19. Розповідає, лікування було нелегким - хвороба проявилася зненацька й одразу з ускладненнями.

Юрій Васильєв, пацієнт Миколаївської міської лікарні №5:

В первую очередь мне подключили кислородный апарат, на нем я провел в общей сложности где-то семь дней.

Від COVID-19 чоловік не може оговтатися і досі інколи кашляє, з'явилася задишка.

Марія Грачова, директорка комунального некомерційного підприємства Міська лікарня №1:

Якщо в перші місяці це було виявлення хворих із COVID-19 і ми проводили їх до інфекційної лікарні обласної, то 10 серпня лікарня стовідсотково перейшла на лікування хворих із КОВІДом. Ми приймаємо усіх хворих з ковід, з ускладненням мозкового кровообігу з ковід. Хворі більш важкі, більш потребують кисневої підтримки, потребують більш інтенсивного лікування.

І таких важких пацієнтів на Миколаївщині чимало. В області на стаціонарному лікуванні від ковіду перебуває близько восьмисот людей. Коронавірусні лікарні області на понад сімдесят відсотків забезпечені ліжкомісцями з подачею медичного кисню. Проти інших регіонів - показник високий. Лікарі кажуть - це завдяки допомозі бізнесу.

Олена Терентьєва, керівниця Миколаївської міської лікарні №5:

Мы, наверное, никто не ожидали, что ковид так к нам прийдет нежданно-негадано и наша больница не готовилася к оказанию помощи больным с ковидом.

Мы не ожидали такого потока больных, которые поступали к нам в больницу, поэтому мы оказались перед необходимостью и средств индивидуальной защиты и дез.растворами, препаратами расходниками и антибиотиками. Спасибо предприятию “Ника-Тера” за то, что они постоянно живут проблемами нашей медицины, в нашем районе. Это не первая помощь нашей больнице, наше тесное сотрудничество начато очень давно, особенно оно активизировалось с началом эпидемии по коронавирусной инфекции.

Алім Агакішиєв, начальник порту "Ніка-Тера":

Мы очень ответственно к этому подходим. Мы стараемся преобретать действительно самое необходимое. Мне очень приятно, что я работаю в Group DF, в корпорации, где собственник практически ежедневно интересуется, чем мы можем быть полезны для города, для николаевцев.

І це не єдина лікарня, якій допоміг порт "Ніка-Тера", що входить у "ГРУП ДІ ЕФ" Дмитра Фірташа.

Ярослав Маленченко, депутат Миколаївської районної ради:

Всего порт выделил более 2 млн грн в 2020 году на помощь медучреждениям города Николаева и продолжает оказывать эту помощь.

Олександр Сенкевич, міський голова Миколаєва:

Тому я думаю приклад того, що таке соціальна відповідальність, вона якраз і є в тому, що коли тебе не просять і не пишуть тобі листи, самому виходити з ініціативою для того, щоб зробити життя миколаївців безпечнішим, кращим, а медичну послугу, яку надається в наших медичних закладах - кращою і більш доступною.

"Ніка-Тера" закупила та передала восьми медустановам Миколаєва та області 17 надсучасних кисневих концентраторів, десятки медичних ліжок, бактерицидний пересувний опромінювач та інше медичне обладнання, яке допомагає рятувати хворих.