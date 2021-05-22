Сегодня, 22 мая, в 22:00 состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021. В нем выступят 26 участников, среди которых представители Украины – группа Go_A.

Так, Go_A выйдет на сцену шоу под номером 19 во второй половине концерта. Коллектив еще раз исполнит конкурсную песню SHUM, за основу которой взята древняя украинская веснянка.

Трансляцию финала конкурса Евровидение 2021 в Украине покажут сразу на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый.

В ночь на 21 мая в Роттердаме состоялась жеребьевка финалистов и был определен порядок выхода конкурсантов на сцену Ahoy Arena в гранд-финале. Смотрите полный список:

Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Албания: Anxhela Peristeri – Karma

Израиль: Eden Alene – Set Me Free

Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place

Россия: Manizha – Russian Woman

Мальта: Destiny – Je Me Casse

Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side

Сербия: Hurricane – Loco Loco

Великобритания: James Newman – Embers

Греция: Stefania – Last Dance

Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers

Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

Испания: Blas Cantó – Voy A Quedarme

Молдова: Natalia Gordienko – Sugar

Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate

Финляндия: Blind Channel — Dark Side

Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old

Литва: The Roop – Discoteque

Украина : Go_A – SHUM

: Go_A – SHUM Франция: Barbara Pravi – Voilà

Азербайджан: Efendi – Mata Hari

Норвегия: TIX – Fallen Angel

Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

Италия: Måneskin – Zitti E Buoni

Швеция: Tusse – Voices

Сан-Марино: Senhit – Adrenalina



Группа Go_A на странице в Instagram призвала поклонников в 22:00 присоединиться к просмотру финала Евровидения 2021 и поделилась фото с первого полуфинала.

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