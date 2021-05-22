Финал Евровидения 2021: онлайн-трансляция конкурса [ Редактировать ]
Сегодня, 22 мая, в 22:00 состоится гранд-финал международного песенного конкурса Евровидение 2021. В нем выступят 26 участников, среди которых представители Украины – группа Go_A.
Так, Go_A выйдет на сцену шоу под номером 19 во второй половине концерта. Коллектив еще раз исполнит конкурсную песню SHUM, за основу которой взята древняя украинская веснянка.
Трансляцию финала конкурса Евровидение 2021 в Украине покажут сразу на двух телеканалах – СТБ и UA: Первый.
В ночь на 21 мая в Роттердаме состоялась жеребьевка финалистов и был определен порядок выхода конкурсантов на сцену Ahoy Arena в гранд-финале. Смотрите полный список:
- Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Албания: Anxhela Peristeri – Karma
- Израиль: Eden Alene – Set Me Free
- Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
- Россия: Manizha – Russian Woman
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Португалия: The Black Mamba – Love Is On My Side
- Сербия: Hurricane – Loco Loco
- Великобритания: James Newman – Embers
- Греция: Stefania – Last Dance
- Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers
- Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years
- Испания: Blas Cantó – Voy A Quedarme
- Молдова: Natalia Gordienko – Sugar
- Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate
- Финляндия: Blind Channel — Dark Side
- Болгария: Victoria – Growing Up Is Getting Old
- Литва: The Roop – Discoteque
- Украина: Go_A – SHUM
- Франция: Barbara Pravi – Voilà
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Норвегия: TIX – Fallen Angel
- Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
- Италия: Måneskin – Zitti E Buoni
- Швеция: Tusse – Voices
- Сан-Марино: Senhit – Adrenalina
Группа Go_A на странице в Instagram призвала поклонников в 22:00 присоединиться к просмотру финала Евровидения 2021 и поделилась фото с первого полуфинала.
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