Політики, музиканти і релігійні діячі виступами та відеозверненнями підтримали цю ідею

А в Києві влаштували благодійну акцію та концерт на підтримку миру на Близькому Сході. Ініціювала це - єврейська громада Києва.

Політики, музиканти і релігійні діячі виступами та відеозверненнями підтримали цю ідею. При чому не лише українські.

Гурт "Антитіла", Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Гарик Кричевський. А ще Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков та Дуду Фішер.