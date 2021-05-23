У Києві влаштували концерт на підтримку миру на Близькому Сході [ Редактировать ]
А в Києві влаштували благодійну акцію та концерт на підтримку миру на Близькому Сході. Ініціювала це - єврейська громада Києва.
Політики, музиканти і релігійні діячі виступами та відеозверненнями підтримали цю ідею. При чому не лише українські.
Гурт "Антитіла", Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Гарик Кричевський. А ще Андрій Макаревич, Борис Гребенщиков та Дуду Фішер.
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