В Киеве грузовик наехал на авто и вспыхнул [ Редактировать ]
В Киеве, на Брест-Литовском шоссе, произошло ДТП. Грузовик наехал на легковое авто и загорелся.
Грузовик ехал в торону центра Киева, но по неизвестной причине его занесло на встречную полосу.
Водитель фуры снес отбойник и протаранил легковой автомобиль.
На видео с места событий видно, что легковой автомобиль оказался под горящей фурой.
По предварительной информации, водителя фуры госпитализировали в больницу. Он оказался единственным свидетелем аварии. Что случилось с водителем легкового авто - неизвестно. По предварительной информации, он сгорел заживо.
На месте происшествия работают спасатели, они пытаются потушить горящий грузовик. Движение на участки дороги частично ограничено.
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Кроме того, в центре Днепра произошел несчастный случай. Мертвый водитель Mazda протаранил сразу три припаркованные автомобиля - Nissan, Mazda и Fiat, на момент аварии водитель спровоцировавшего аварию авто был мертв, инцидент произошел на улице Юлиуша Словацкого.
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