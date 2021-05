Из-за извержения вулкана Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго погибли 15 человек. Об этом сообщил местный портал Actualite.

Во время эвакуации из города Гома в провинции Северное Киву грузовик с людьми в кузове перевернулся посреди дороги. Девять человек погибли в результате ДТП.

