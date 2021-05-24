Извержение вулкана в Конго: число погибших увеличилось втрое [ Редактировать ]
Из-за извержения вулкана Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго погибли 15 человек. Об этом сообщил местный портал Actualite.
Во время эвакуации из города Гома в провинции Северное Киву грузовик с людьми в кузове перевернулся посреди дороги. Девять человек погибли в результате ДТП.
Drone footage shows smoking lava from the volcanic eruption of Mount Nyiragongo in eastern Congo that has reportedly destroyed hundreds of homes. pic.twitter.com/7zWaPCHeTN— Markets Today (@marketstodays) May 24, 2021
Еще четверо погибших - заключенные, попытавшиеся во время извержения вулкана бежать из тюрьмы Мунзензе. О причине гибели остальных двух жертв не сообщается.
Губернатор Северного Киву приказал армии Конго и национальной полиции обеспечить безопасность города Гома и маршрутов эвакуации, чтобы избежать случаев воровства, варварства и проникновения во время эвакуации.
Отметим, что значительный ущерб нанесен пригородам Гомы, вплотную подходящим к северо-восточному склону вулкана.
Ранее сообщалось, что в Японии проснулся один из самых опасных вулканов - Сакурадзима. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенному рядом крупному городу Кагосима.
Жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу предупредили быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.
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