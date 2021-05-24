Ізраїль скасовує всі карантинні обмеження [ Редактировать ]
Повна свобода. Ізраїль із 1 червня скасовує всі карантинні обмеження. За останню добу зафіксували лише 11 випадків ковіду. Повністю вакцинованих у країні вже 55% населення.
Щеплені отримують так званий зелений паспорт і можуть відвідувати масові заходи, ресторани і спортзали. За тиждень таке право матимуть і невакциновані.
А ось для туристів із-за кордону обмеження залишаються - для в'їзду потрібні два ПЛР-теста, до і після прибуття, а також самоізоляція після прильоту на 10 або 14 днів.
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