Щеплені отримують так званий зелений паспорт і можуть відвідувати масові заходи, ресторани і спортзали

Повна свобода. Ізраїль із 1 червня скасовує всі карантинні обмеження. За останню добу зафіксували лише 11 випадків ковіду. Повністю вакцинованих у країні вже 55% населення.

Щеплені отримують так званий зелений паспорт і можуть відвідувати масові заходи, ресторани і спортзали. За тиждень таке право матимуть і невакциновані.

А ось для туристів із-за кордону обмеження залишаються - для в'їзду потрібні два ПЛР-теста, до і після прибуття, а також самоізоляція після прильоту на 10 або 14 днів.