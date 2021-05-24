ВООЗ пророкує появу нових смертоносних вірусів [ Редактировать ]
Появу нових смертоносних вірусів передбачають у ВООЗ. Прогнози озвучив очільник організації. Нові збудники - результат і еволюції, і глобального потепління.
Раніше Тедрос Гебейсус неодноразово заявляв, що світ має бути готовим до нових пандемій. Хоча саму ВООЗ критикують за надто повільну реакцію на появу і поширення Ковід-19.
Ще одним провалом вважають нерівномірний розподіл вакцин від коронавірусу між багатшими і біднішими країнами.
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