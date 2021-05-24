У Києві пройшла безкоштовна діагностики меланоми [ Редактировать ]
Смертельно небезпечна хвороба, якої можна позбутися назавжди. Якщо вчасно її помітити. Йдеться про меланому. Це онкологічне новоутворення на шкірі, схоже на родимку. Сьогодні - в День діагностики цього захворювання у Києві можна було обстежитися безкоштовно. Чи багато охочих прийшло - бачила Ірина Розова
Від самого ранку біля клініки настільки людно, що ажіотаж не вщухає навіть пообіді. Перевірити свої "підозрілі" родимки у День діагностики меланоми - сюди зійшлися люди з усієї столиці.
Софія Баранюк, волонтерка:
Велика кількість людей зацікавлена в своєму здоров'ї на даний момент вже близько двохсот людей відвідали.
Олександра на профілактичне обстеження прийшла сама, та ще й привела з собою бабусю.
Бабуся почула в новинах і ми вирішили прийти й спробувати, родичів усіх підбили.
Виявилося - все добре. Дівчина розповідає навіть не хвилювалася. На все витратила пів години.
Олександра Костейчук, пацієнтка:
Не страшно, не боляче, як звичайний похід до лікаря. Роздяглися, вас подивилися спеціальним дермаскопом, сказали, показали вам як є.
Меланома - найбільш небезпечна серед ракових захворювань шкіри. Але властивостей злоякісної пухлини вона набуває лише з часом. Тож, якщо виявити її на ранній стадії, вилікувати можна раз і назавжди.
Ольга Богомолець, заслужений лікар України:
Вона взагалі, коли виникає, знаходиться в епідермісі. Епідерміс - це той шар шкіри в якому немає кровоносних судин. І поки родимка сидить в епідермісі, вона є абсолютно безпечною, тобто ми її вилучаємо, а вона не має ніякого зв'язку з організмом, тобто вона фізично не може відправити свої метастази.
Аби запам'ятати, як розпізнати родимку-вбицю, лікарі вигадали навіть спеціальну абревіатуру. Так званий АКОРД меланоми. Акорд "А" - асиметрична родимка - може бути першою ознакою хвороби. "К" - край - нерівний або зазубрений - друга ознака. "О" - окрас. Якщо родимка змінює забарвлення - це також привід перевіритися. "Р" - розмір. На відміну від звичайної родимки, меланома збільшується. І "Д" - динаміка. Якщо ви помітили будь-які метаморфози - не варто відкладати візит до дерматолога.
Ольга Богомолець, заслужений лікар України:
От так виглядає родимка дерматоскопічно це те, що ми бачимо і в цій родимці є ознаки меланоми. Ця родимка має ріст, ця родимка має те, що ми з вами говорили і асиметрію і має нерівні края і має зміну окрасу і має ознаки росту.
День діагностики меланоми в Україні відзначають вже 12 років. За цей час перевірилися пів мільйона людей. А ще змінилися технології обстеження.
Ольга Богомолец:
Цей апарат дозволяє нам відсканувати тіло повністю і потім кожне новоутворення, яке є небезпечним прив'язати до локації і запам'ятати, яким воно було. І тоді людина приходить, наприклад, через пів року, а є новоутворення, яке змінилося, а його неозброєним оком ще не видно оце можливість зловити меланому коли вона тільки тільки починає зацвітати.
Видаляють меланоми лише хірургічним шляхом. Лікарі наголошують - народна медицина та самолікування в цьому випадку не тільки не допоможе, а й може призвести до фатальних наслідків.
Ольга Богомолец:
Люди знищують свої новоутворення не знаючи, що це не родимка, а меланома при чому роблять це власними руками потім оскільки вони верхню частину знищили і вже немає навіть що побачити, а ця меланома встигає метастазувати в життєвоважливі органи.
До речі, після видалення меланоми - шрамів на шкірі в більшості випадків не залишається.
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