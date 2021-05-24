Від самого ранку біля клініки настільки людно, що ажіотаж не вщухає навіть пообіді

Смертельно небезпечна хвороба, якої можна позбутися назавжди. Якщо вчасно її помітити. Йдеться про меланому. Це онкологічне новоутворення на шкірі, схоже на родимку. Сьогодні - в День діагностики цього захворювання у Києві можна було обстежитися безкоштовно. Чи багато охочих прийшло - бачила Ірина Розова

Від самого ранку біля клініки настільки людно, що ажіотаж не вщухає навіть пообіді. Перевірити свої "підозрілі" родимки у День діагностики меланоми - сюди зійшлися люди з усієї столиці.

Софія Баранюк, волонтерка:

Велика кількість людей зацікавлена в своєму здоров'ї на даний момент вже близько двохсот людей відвідали.

Олександра на профілактичне обстеження прийшла сама, та ще й привела з собою бабусю.

Бабуся почула в новинах і ми вирішили прийти й спробувати, родичів усіх підбили.

Виявилося - все добре. Дівчина розповідає навіть не хвилювалася. На все витратила пів години.

Олександра Костейчук, пацієнтка:

Не страшно, не боляче, як звичайний похід до лікаря. Роздяглися, вас подивилися спеціальним дермаскопом, сказали, показали вам як є.

Меланома - найбільш небезпечна серед ракових захворювань шкіри. Але властивостей злоякісної пухлини вона набуває лише з часом. Тож, якщо виявити її на ранній стадії, вилікувати можна раз і назавжди.

Ольга Богомолець, заслужений лікар України:

Вона взагалі, коли виникає, знаходиться в епідермісі. Епідерміс - це той шар шкіри в якому немає кровоносних судин. І поки родимка сидить в епідермісі, вона є абсолютно безпечною, тобто ми її вилучаємо, а вона не має ніякого зв'язку з організмом, тобто вона фізично не може відправити свої метастази.

Аби запам'ятати, як розпізнати родимку-вбицю, лікарі вигадали навіть спеціальну абревіатуру. Так званий АКОРД меланоми. Акорд "А" - асиметрична родимка - може бути першою ознакою хвороби. "К" - край - нерівний або зазубрений - друга ознака. "О" - окрас. Якщо родимка змінює забарвлення - це також привід перевіритися. "Р" - розмір. На відміну від звичайної родимки, меланома збільшується. І "Д" - динаміка. Якщо ви помітили будь-які метаморфози - не варто відкладати візит до дерматолога.

Ольга Богомолець, заслужений лікар України:

От так виглядає родимка дерматоскопічно це те, що ми бачимо і в цій родимці є ознаки меланоми. Ця родимка має ріст, ця родимка має те, що ми з вами говорили і асиметрію і має нерівні края і має зміну окрасу і має ознаки росту.

День діагностики меланоми в Україні відзначають вже 12 років. За цей час перевірилися пів мільйона людей. А ще змінилися технології обстеження.

Ольга Богомолец:

Цей апарат дозволяє нам відсканувати тіло повністю і потім кожне новоутворення, яке є небезпечним прив'язати до локації і запам'ятати, яким воно було. І тоді людина приходить, наприклад, через пів року, а є новоутворення, яке змінилося, а його неозброєним оком ще не видно оце можливість зловити меланому коли вона тільки тільки починає зацвітати.

Видаляють меланоми лише хірургічним шляхом. Лікарі наголошують - народна медицина та самолікування в цьому випадку не тільки не допоможе, а й може призвести до фатальних наслідків.

Ольга Богомолец:

Люди знищують свої новоутворення не знаючи, що це не родимка, а меланома при чому роблять це власними руками потім оскільки вони верхню частину знищили і вже немає навіть що побачити, а ця меланома встигає метастазувати в життєвоважливі органи.

До речі, після видалення меланоми - шрамів на шкірі в більшості випадків не залишається.