В Геническом районе Херсонской области владельцы паев отстаивают право получать справедливую арендную плату за собственную землю. Об этом сообщает "Відкритий".

Этому процессу препятствует компания "Агролидер", которая вышла из договорных отношений с селянами еще в 2019 году, но продолжает использовать чужие земли, без всякого на то права. По словам владельцев паев, предприятие "Агролидер" платило за арендованную землю намного меньше ее рыночной стоимости.

Например, за 11 га владелец получал 3 тысячи гривен или всего лишь 272 гривен за 1 га. Но даже эти суммы выплачивались нерегулярно. На плечи селян "Агролидер" переложил также и налоговую нагрузку. В 2019 году, когда сроки договоров "Агролидера" и пайщиков истекли, ситуация усугубилась. Арендатор продолжил эксплуатацию земли, не имея на это никаких оснований.

Ни владельцы паев, ни местные бюджеты, ни бюджет Украины не получали ни копейки. Кроме того, по словам жителей села Стрелкового и его старосты Юрия Пуделко, "Агролидер" незаконно запахал еще и более 250 га сельских пастбищ. Непростая ситуация сложилась также и в селе Новогригорьевка, где "Агролидер" также эксплуатировал сельхозугодья ни копейки не отчисляя в бюджет.

Новогригорьевцы и их староста Игорь Солоп после долгих судебных тяжб сумели отстоять право распоряжаться собственной землей. Еще в 2019 году, выйдя из договорных отношений с пайщиками, "Агролидер" по закону утратил приоритет на заключение договоров. При этом на владельцев паев оказывалось давление, чтобы они не заключали соглашений с другими агрокомпаниями. В Геническом районе это объясняют тем, что предприятие "Агролидер" входит в сферу интересов некоего Виктора Анастасова. Местным жителям он больше известен как Стас Макеевский - "авторитетный" бизнесмен с донецкими корнями и связями.

Не удивительно, что уставшие от несправедливости пайщики с энтузиазмом восприняли прозрачные договора и рыночные условия аренды, которые в 2021 году им предложил один из крупнейших агрохолдингов Приднепровья "КСГ Агро". А именно: справедливые цены за паи, авансирование, закрытие налоговой нагрузки, премии в зависимости от урожая.

Однако, эта цивилизованная инициатива встретила противодействие у "Агролидера", который решил вернуть контроль над паями привычным для него способом. Есть свидетельства, что были сфальсифицированы несколько десятков договоров. Когда об афере стало известно, пайщики и компания-арендатор поставили в известность правоохранительные органы.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 365-2 . Готовится также коллективное обращение местных громад к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде, МВД и ГПУ. Селяне надеются, что в свете последних антикриминальных инициатив Президента и СНБО, ситуация получит надлежащую правовую и политическую оценку.