Полностью потерявший зрение человек, который был слепым в течение 40 лет, снова обрел возможность видеть в результате уникального эксперимента.

Генетикам и США удалось исправить ганглиозные клетки, которые отвечают за фиксацию на свете. 58-летний мужчина потерял возможность видеть еще в 18 лет, когда переболел пигментным ретинитом. Для того, чтобы совершить медицинское чудо, в глаз пациента ввели аденовирус с геном, кодирующим белок, способным к восприятию желтого спектра.

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Фото: Nature

Отмечается, что уже на 7 месяце эксперимента мужчина обрел способность видеть: в специальных очках ему удалось разглядеть ноутбук, маленькие коробки, стаканы, пешеходный переход и прочее. Благодаря электроэнцефалограмме, ученые выяснили, что головной мозг пациента выучил "новый язык".

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Кроме того, в Израиле специалисты CorNeat и хирурги из Медицинского центра имени Ицхака Рабина восстановили зрение 78-летнему пациенту, у которого до этого была диагностирована полная слепота. Искусственная роговица изготовлена из пористого синтетического материала, который имитирует микроструктуру внеклеточного матрикса.

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