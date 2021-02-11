Любой, кто когда-либо работал над документами Microsoft Word в вечернее и ночное время, наверняка замечал, насколько дискомфортно работать в этом текстовом редакторе. Все из-за белой темы, которую нельзя затмить, чтобы снизить нагрузку на глаза. В Microsoft критику услышали и решили проблему добавлением популярного нынче "Темного режима".

Первое решение корпорации оказалось невероятно простым – инвертированием цветов вместо перерисовывания всего интерфейса под темный стиль. Из-за этого быстрого решения фон все еще оставался ослепительно белым.

К счастью, это Microsoft объявили, что пользователи Word скоро получат возможность затемнять холст.

Темный режим Word

Активировав "Темный режим" в Word, появится возможность изменить цвет документа, чтобы он лучше соответствовал остальной части пользовательского интерфейса. Это решение должно сделать текстовый редактор более удобным для набора текста после заката Солнца, без использования каких-либо сторонних приложений или инструментов.

Если вам по какой-то причине не нравится идея темного холста, то не стоит беспокоиться – функция является опциональной и не выполняется автоматически. Для быстрого переключения есть отдельная кнопка "Переключить режимы".

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Немного переработанный "Темный режим" пока недоступен для всех. Его видят исключительно участники программы предварительной оценки Windows.

Если отзывы пользователей будут положительными, более щадящий для глаз режим вскоре появится для всех пользователей в ближайшее время. Возможно, даже в следующем месяце, если нам особенно повезет.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Xiaomi переводил смартфоны на "темную сторону". Также мы советовали, как включить темную тему в Instagram.