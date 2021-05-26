Саміт Путіна і Байдена: що обговорюватимуть президенти? [ Редактировать ]
На зустрічі Путіна і Байдена говоритимуть про Україну. У Білому домі підтвердили, що саміт двох президентів відбудеться 16 червня у Женеві.
Серед тем, які обговорять американський та російський керманичі - контроль над озброєнням, ситуація на сході України, кібератаки, в яких звинувачують російських хакерів, а також ціла низка питань, у яких Вашингтон та Москва мають розбіжності.
Джен Псакі, речниця Білого дому:
Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, позаяк ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин між США та Росією. Президент також порушить питання України, підкресливши те, що Америка підтримує її суверенітет і територіальну цілісність. Він також планує обговорити Білорусь і передати наші серйозні занепокоєння, які він нині висловив публічно.
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