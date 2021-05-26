На зустрічі Путіна і Байдена говоритимуть про Україну. У Білому домі підтвердили, що саміт двох президентів відбудеться 16 червня у Женеві.

Серед тем, які обговорять американський та російський керманичі - контроль над озброєнням, ситуація на сході України, кібератаки, в яких звинувачують російських хакерів, а також ціла низка питань, у яких Вашингтон та Москва мають розбіжності.

Джен Псакі, речниця Білого дому: