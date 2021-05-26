В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

За сутки в Украине:

госпитализировали 1778 человек;

умерли 208 пациентов;

выздоровели 14 987 человек.

За сутки протестовали:

методом ПЦР - 30 724 лица,

методом ИФА - 13 108 человек,

экспресс-тестами - 28 156 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек, выздоровел 1 990 051 человек, а умерли 49 893 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Читайте также, в Украину придет четвертая волна коронавируса. Новый всплеск заболеваний ориентировочно ожидается через две-три недели после майских праздников, киевский врач-эпидемиолог добавляет, что теплая погода не спасет от распространения коронавируса.

Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.

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