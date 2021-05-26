Вирус не отступает: в Украине продолжает расти число зараженных COVID [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.
За сутки в Украине:
- госпитализировали 1778 человек;
- умерли 208 пациентов;
- выздоровели 14 987 человек.
За сутки протестовали:
- методом ПЦР - 30 724 лица,
- методом ИФА - 13 108 человек,
- экспресс-тестами - 28 156 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек, выздоровел 1 990 051 человек, а умерли 49 893 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
Читайте также, в Украину придет четвертая волна коронавируса. Новый всплеск заболеваний ориентировочно ожидается через две-три недели после майских праздников, киевский врач-эпидемиолог добавляет, что теплая погода не спасет от распространения коронавируса.
Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине за прошедшие сутки, 19 мая, зафиксировали 5165 новых случаев коронавируса
Главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина
В Украине обнаружили 2136 новых случаев коронавируса за минувшие сутки
В Украине за минувшие сутки выявили 2208 новых случаев коронавируса
Число стран и территорий, в которых официально были обнаружены так называемые "индийские" варианты коронавируса, достигло 53