COVID-19 в Украні: у Києві зафіксували найбільше інфікованих [ Редактировать ]
3 тисячі 395 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 208 пацієнтів померло, майже 15 тисяч - одужало. Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві - 385.
Далі йдуть Харківщина та Дніпропетровщина - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
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Далі - Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, та Київська області. Щеплення минулої доби отримали майже 19 тисяч українців. А загалом від початку вакцинальної кампанії - майже мільйон
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