У Швейцарії волонтери допомагають фермерам захищати худобу [ Редактировать ]
Вівчарі за власним бажанням. У швейцарських Альпах волонтери допомагають фермерам рятувати худобу від вовків. І лише "мирними засобами" - відстрілювати хижаків заборонено. Як захищаються від вовчих зграй, і чому ця проблема розсварила швейцарських селян і містян - далі в сюжеті.
Фермер Маркус мешкає в селищі Сегнас у швейцарських Альпах. Має близько двох сотень овець і до сотні ягнят. Для худоби мальовничі альпійські луки стали небезпечними. Усе частіше на ферму почали навідуватися вовки.
Маркус Бертер, фермер:
Якщо так і далі триватиме, доведеться відстрілювати вовків, які створюють проблеми. Захистити отару незабаром буде неможливо. Вовки вже стрибають через паркан, стримати їх фермери не можуть.
Утім убивати хижаків у Швейцарії заборонено. Торік з цього питання навіть провели всенародний референдум. Голосування розсварило країну - містяни виступали за збереження дикої природи, а селяни вимагали захистити їхню худобу. Перемогли захисники природи.
Аби і вівці, і вовки залишилися цілими, громадські активісти створили волонтерську програму. Жителям міст пропонують допомагати фермерам захищатися від хижаків. Сибіл - одна з 17 добровольців, які працюють у селі Сегнас.
Сибіл Сомерер, волонтерка:
У Швейцарії напади вовків на худобу - болюча тема. Кожен має власну думку, диванних експертів повно. А я вирішила на власні очі побачити, у чому проблема, поговорити з фермерами, допомогти їм вберегти своїх тварин.
Поки хижаків вирішили відлякувати парканом під напругою. Волонтери допомагають ставити огорожу, косити траву поруч і встановлювати сонячні панелі, від яких через паркан ітиме струм.
Маркус Бертер, фермер:
У нас побували десь два десятки волонтерів, серед них чимало хороших людей. На них можна покластися й вони добряче допомогли.
Утім чимало фермерів уже непокояться, що влітку вовків стане ще більше, й паркани від них не убезпечать. Від уряду вимагають дозволити відстрілювати зграю хижаків, якщо вони вполювали більше десятка овець чи кіз.
по теме
Фермер Маркус мешкає в селищі Сегнас у швейцарських Альпах. Має близько двох сотень овець і до сотні ягнят. Для худоби мальовничі альпійські луки стали небезпечними. Усе частіше на ферму почали навідуватися вовки
Колумбійці, котрі живуть пліч-о-пліч із дикими джунглями, звикли з природою воювати. Фермер Хорхе Барраган уклав з тропічним лісом мирову. Він великий землевласник, але частиною угідь поступився диким тваринам
Колумбійці, котрі живуть пліч-о-пліч із дикими джунглями, звикли з природою воювати. Фермер Хорхе Барраган уклав з тропічним лісом мирову. Він великий землевласник, але частиною угідь поступився диким тваринам
День народження Будди для вірян нагода очистити душу та отримати шанс на позитивні зміни в житті - цей ритуал називається "звільнення з милосердя" і, за повір'ям, має послати Божу ласку
В експерименті взяв участь 58-річний чоловік, який більшу частину життя має пігментний ретиніт, тобто руйнування рецепторів на сітківці