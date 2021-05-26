Вівчарі за власним бажанням. У швейцарських Альпах волонтери допомагають фермерам рятувати худобу від вовків. І лише "мирними засобами" - відстрілювати хижаків заборонено. Як захищаються від вовчих зграй, і чому ця проблема розсварила швейцарських селян і містян - далі в сюжеті.

Фермер Маркус мешкає в селищі Сегнас у швейцарських Альпах. Має близько двох сотень овець і до сотні ягнят. Для худоби мальовничі альпійські луки стали небезпечними. Усе частіше на ферму почали навідуватися вовки.

Маркус Бертер, фермер:

Якщо так і далі триватиме, доведеться відстрілювати вовків, які створюють проблеми. Захистити отару незабаром буде неможливо. Вовки вже стрибають через паркан, стримати їх фермери не можуть.

Утім убивати хижаків у Швейцарії заборонено. Торік з цього питання навіть провели всенародний референдум. Голосування розсварило країну - містяни виступали за збереження дикої природи, а селяни вимагали захистити їхню худобу. Перемогли захисники природи.

Аби і вівці, і вовки залишилися цілими, громадські активісти створили волонтерську програму. Жителям міст пропонують допомагати фермерам захищатися від хижаків. Сибіл - одна з 17 добровольців, які працюють у селі Сегнас.

Сибіл Сомерер, волонтерка:

У Швейцарії напади вовків на худобу - болюча тема. Кожен має власну думку, диванних експертів повно. А я вирішила на власні очі побачити, у чому проблема, поговорити з фермерами, допомогти їм вберегти своїх тварин.

Поки хижаків вирішили відлякувати парканом під напругою. Волонтери допомагають ставити огорожу, косити траву поруч і встановлювати сонячні панелі, від яких через паркан ітиме струм.

Маркус Бертер, фермер:

У нас побували десь два десятки волонтерів, серед них чимало хороших людей. На них можна покластися й вони добряче допомогли.

Утім чимало фермерів уже непокояться, що влітку вовків стане ще більше, й паркани від них не убезпечать. Від уряду вимагають дозволити відстрілювати зграю хижаків, якщо вони вполювали більше десятка овець чи кіз.