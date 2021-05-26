Ейфелеву вежу підсвітили екологічною ілюмінацією [ Редактировать ]
Символ Парижа засяяв екологічною ілюмінацією. Ейфелеву вежу підсвітили міріади вогників, які живляться електрикою, виробленою завдяки водню.
Переоснащення запропонувала приватна фірма, що спеціалізується на новітніх технологіях видобування енергії з відновлюваних джерел. Прикрасивши вежу, компанія прагне підвищити обізнаність французів, як можна раціонально використовувати ресурси планети.
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