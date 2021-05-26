По территории Южной Австралии прошла череда пыльных бурь, которые привели к резкому ухудшению видимости на автодорогах и неудобствам жителей пострадавших районов.

Стихийное бедствие продолжалось в течение 2 дней. В связи с этим власти посоветовали людям с проблемами дыхания и астмой оставаться дома и обращаться за медицинской помощью, если их состояние ухудшается.

Отмечается, что дальнейший путь бури проходит через юго-восток. Это связано с довольно интенсивной областью низкого давления, которая продолжает медленно перемещаться у северного острова Новой Зеландии.

A health alert has been issued across South Australia, with warm, strong winds whipping up dangerous dust storms. @katelambe_ #9News pic.twitter.com/8boGB7lcDw — 9News Adelaide (@9NewsAdel) May 24, 2021

Читайте также, пыльная буря накрыла китайскую провинцию Хай-су, на северо-западе страны. Облако желтой пыли налетело за считанные минуты, местная полиция сообщила, что из-за низкой видимости произошло несколько аварий, метеорологи посоветовали местным жителям закрыть окна и не выходить на улицу.

Кроме того, на Европу надвигается шлейф из пыли и песка из пустыни Сахара. Это приведет к "грязевым дождям" в Испании и в целом существенном повышению температуры после после похолодания, может наблюдаться ухудшение видимости.

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