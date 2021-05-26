"Коктейль Молотова" - в тролейбус! Сьогодні у Києві хлопець кинув пляшку з займистою сумішшю в салон з пасажирами! Почалася пожежа, є постраждалі. Палія затримала поліція. На питання, навіщо він це зробив, молодик відповів: "Мені набридли люди".

Його дії кваліфікували, як замах на вбивство двох та більше людей.

Він спалахнув прямо на ходу. І виною не технічна несправність. У салон тролейбуса посеред білого дня і жвавого руху, через відкрите вікно жбурнули "коктейль Молотова". Пасажирів у транспорті було зо два десятки. Водій усіх евакуював.

Юлія Гірдвіліс, заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва:

Постраждала одна пасажирка. Яку було госпіталізовано. Далі водій тролейбуса ліквідував пожежу. А пасажири разом із дільничним затримали правопорушника.

Ним виявився 27-річний киянин. Допитали його одразу на місці. Чому так вчинив? Відповідає просто - "хотів всіх вбити, бо набридли".

Нащо ви скоїли злочин? - Я злочинець. - Чому ви це зробили? - Хотів вбить всіх. Мне надоели люди.

У постраждалої пасажирки опіки рук та шиї другого ступеня. Решта пасажирів відбулися переляком. Очевидці події, продавці навколишніх кіосків, розповідають: коли все сталося - навіть не зрозуміли, що та як.

Негативно відношуся до такого, бо це ненормально.

Я зранку тут, але не бачив. Вийшов покурити, дивлюсь - стоять. Дивлюся, "скора" їде, пожарка та "скорая".

У мене - телевізор, я не слухаю. - Вам не страшно, що таке відбулося? - Мужчина, пожалуйста. - Жахливий випадок, що людина кидає пляшку. - А я тут при чому?

У "Київпастрансі" тим часом підраховують збитки. Висновки експертизи й суму заподіяної шкоди обіцяють оприлюднити завтра. Також обіцяють заохотити водія, який своєчасно і професійно спрацював.

Олег Грищак, речник КП "Київпастранс":

Він вчинив так, як мав вчинити - відкрив всі двері одразу ж, щоб пасажири змогли покинути тролейбус, а після цього загасив полум'я, викликав рятувальників.

Зловмисника поліція наразі затримала. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри за двома статтями: умисне пошкодження майна та замах на умисне вбивство двох і більше людей. Санкції передбачають ув'язнення до 15 років.