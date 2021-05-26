Реєстрація чи прописка: які наслідки для українців несе пережиток радянської системи обліку проживання [ Редактировать ]
Не квартира, а справжнісінька "рукавичка". У Києві виявили помешкання, де офіційно прописано сотні людей. В деяких - і більше тисячі.
Кому вигідні такі махінації з реєстрацією? І чи законно це?
Квартири-рукавички. Півтори тисячі людей на менш ніж 20 квадратних метрах.
Усі вони у квартирі одночасно ніяк би не помістились, навіть якби стояли на одній нозі.
Ось і ця квартира. Ніхто не відчиняє. У поштовій скриньці - кілька листів, на різні імена і від різних установ, навіть кредитних. Хто ці всі люди - не знає навіть цей чоловік. Він винаймає це житло, ту саму квартиру.
Євген, орендатор квартири:
Я не совсем сразу подозревал что тут біло, сколько тут людей прописано. Начало смущать что много писем приходит и после начал подозревать что в квартире не 10 и не 20 человек пропсиано. Есть иностранці тоже присутсвуют, при чем немало.
Житло винайняв через фірму, ні імені, ні телефону власника, - запевняє чоловік, - не знає. З ним не контактує. А це вже інший будинок - на Кудряшова.
У цій квартирі прописано 740 людей. Дзвінка немає, спробуємо достукатися...
Ніхто нам не відчинив. Сусіди не на камеру розповіли, що тут живе два брати, і часто їх бачать напідпитку. Загалом по Києву таких "помешкань-мурашників", де прописані сотні людей - понад сто. Та й купити таку прописку - не проблема. В інтернеті повно подібних оголошень. Ціни різні.
Євген Школьний, експерт Центру політико-правових реформ:
Низка публічних послуг може бути отримана за пропискою. Ви віддаєте дитину в дитячий садок, школу. ID-картка жорстко до прописки була прив’язана, а люди не можуть зареєструватись там, де вони орендують житло - і це змушує їх іти на такі кроки. І це породжує отакі от корупційні схеми.
Ба більше, так процвітає так званий "виборчий туризм".
Костянтин Усов заступник голови КМДА:
Такі квартири де проживають по 1200-1500 осіб нібито зареєстровані, вони ж дають право всім цим особам, які живуть деінде, саме в день виборів прийти саме на дільницю в місті Києві, саме в цьому районі і вплинути на голосування, якщо йдеться про громадян України.
Та користуються цим і прописуються і іноземці - аби отримати посвідку на проживання. І люди з кримінальним минулим. Законом прописувати сотні людей у своєму помешканні не заборонено. Та в КМДА обіцяють до "квартир-мурашників" навідаються з перевіркою. Разом з СБУ, податковою та міграційною службами.
Гага Кікнадзе, начальник управління комунікацій та електронних сервісів ДМС України:
В межах компетенції державної міграційної служби ми перевіряємо законність перебування іноземців та осіб без громадянства на території України та у випадках його порушення вживаємо відповідних заходів.
Михайло Ілляшев, юрист:
Якщо просто хтось там реєструє людей масово і він укладає договір оренди на 2 дні, то це одна справа. А інша - якщо це є нелегали, які прибувають на територію України, таким чином легалізуються, - то тут може загрожувати всім кримінальне покарання, в тому числі й власнику житла.
А ще власники квартир - великі боржники по комуналці.
Костянтин Усов, заступник голови КМДА:
Одна з таких квартир вже винна за вивезення сміття понад 800 тисяч гривень. Стягнення цих коштів - це теж один з юридичних процесів. Дані лічильника нам не показують ніяких паранормальних показників, а от сміття - вивозить з точки зору кількості зареєстрованих людей.
Проблема і в самій системі реєстрації місця проживання, яка вже давно застаріла. Її треба змінювати, - запевняють експерти. І найкращий варіант - є декларативна система, яка існує в європейських країнах.
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