Не квартира, а справжнісінька "рукавичка". У Києві виявили помешкання, де офіційно прописано сотні людей. В деяких - і більше тисячі.

Кому вигідні такі махінації з реєстрацією? І чи законно це?

Квартири-рукавички. Півтори тисячі людей на менш ніж 20 квадратних метрах.

Усі вони у квартирі одночасно ніяк би не помістились, навіть якби стояли на одній нозі.

Ось і ця квартира. Ніхто не відчиняє. У поштовій скриньці - кілька листів, на різні імена і від різних установ, навіть кредитних. Хто ці всі люди - не знає навіть цей чоловік. Він винаймає це житло, ту саму квартиру.

Євген, орендатор квартири:

Я не совсем сразу подозревал что тут біло, сколько тут людей прописано. Начало смущать что много писем приходит и после начал подозревать что в квартире не 10 и не 20 человек пропсиано. Есть иностранці тоже присутсвуют, при чем немало.

Житло винайняв через фірму, ні імені, ні телефону власника, - запевняє чоловік, - не знає. З ним не контактує. А це вже інший будинок - на Кудряшова.

У цій квартирі прописано 740 людей. Дзвінка немає, спробуємо достукатися...

Ніхто нам не відчинив. Сусіди не на камеру розповіли, що тут живе два брати, і часто їх бачать напідпитку. Загалом по Києву таких "помешкань-мурашників", де прописані сотні людей - понад сто. Та й купити таку прописку - не проблема. В інтернеті повно подібних оголошень. Ціни різні.

Євген Школьний, експерт Центру політико-правових реформ:

Низка публічних послуг може бути отримана за пропискою. Ви віддаєте дитину в дитячий садок, школу. ID-картка жорстко до прописки була прив’язана, а люди не можуть зареєструватись там, де вони орендують житло - і це змушує їх іти на такі кроки. І це породжує отакі от корупційні схеми.

Ба більше, так процвітає так званий "виборчий туризм".

Костянтин Усов заступник голови КМДА:

Такі квартири де проживають по 1200-1500 осіб нібито зареєстровані, вони ж дають право всім цим особам, які живуть деінде, саме в день виборів прийти саме на дільницю в місті Києві, саме в цьому районі і вплинути на голосування, якщо йдеться про громадян України.

Та користуються цим і прописуються і іноземці - аби отримати посвідку на проживання. І люди з кримінальним минулим. Законом прописувати сотні людей у своєму помешканні не заборонено. Та в КМДА обіцяють до "квартир-мурашників" навідаються з перевіркою. Разом з СБУ, податковою та міграційною службами.

Гага Кікнадзе, начальник управління комунікацій та електронних сервісів ДМС України:

В межах компетенції державної міграційної служби ми перевіряємо законність перебування іноземців та осіб без громадянства на території України та у випадках його порушення вживаємо відповідних заходів.

Михайло Ілляшев, юрист:

Якщо просто хтось там реєструє людей масово і він укладає договір оренди на 2 дні, то це одна справа. А інша - якщо це є нелегали, які прибувають на територію України, таким чином легалізуються, - то тут може загрожувати всім кримінальне покарання, в тому числі й власнику житла.

А ще власники квартир - великі боржники по комуналці.

Костянтин Усов, заступник голови КМДА:

Одна з таких квартир вже винна за вивезення сміття понад 800 тисяч гривень. Стягнення цих коштів - це теж один з юридичних процесів. Дані лічильника нам не показують ніяких паранормальних показників, а от сміття - вивозить з точки зору кількості зареєстрованих людей.

Проблема і в самій системі реєстрації місця проживання, яка вже давно застаріла. Її треба змінювати, - запевняють експерти. І найкращий варіант - є декларативна система, яка існує в європейських країнах.