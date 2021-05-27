За підсумками відеоконференції жодного спільного документа так і не підписали

Радники лідерів "Нормандської четвірки" не змогли домовитись про всеосяжне перемир'я на сході країни - про це повідомили в офісі президента. Головне протиріччя - це різні підходи Києва та Москви до визначення того, хто є стороною конфлікту - йдеться у заяві.

РФ себе такою не вважає, і блокує будь-які мирні ініціативи - зазначили в Офісі глави держави. Натомість українська сторона наполягає на тому, що агресором є саме Росія.

За підсумками відеоконференції жодного спільного документа так і не підписали.