Радники лідерів "Нормандської четвірки" не домовились про перемир'я [ Редактировать ]
Радники лідерів "Нормандської четвірки" не змогли домовитись про всеосяжне перемир'я на сході країни - про це повідомили в офісі президента. Головне протиріччя - це різні підходи Києва та Москви до визначення того, хто є стороною конфлікту - йдеться у заяві.
РФ себе такою не вважає, і блокує будь-які мирні ініціативи - зазначили в Офісі глави держави. Натомість українська сторона наполягає на тому, що агресором є саме Росія.
За підсумками відеоконференції жодного спільного документа так і не підписали.
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